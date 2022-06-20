Колосков назвал политическим решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на решение Польской федерации футбола не вызывать в сборную страны защитника Мацея Рыбуса из-за его перехода в «Спартак».

«Стопроцентно политическое решение, направленное на дискриминацию личности. Конечно, ФИФА может сказать, что так не делается, но вряд ли кто-то будет вмешиваться. Можно только радоваться за Рыбуса и сожалеть, что поляки дошли до такого персонального давления», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 32-летнего футболиста отстранили от матчей сборной Польши на ЧМ-2022 из-за выступлений за российскую команду.

Польская сборная попала в группу С и сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об отстранении Рыбуса от матчей сборной Польши на чемпионате мира 2022 года из-за выступления за московский клуб.