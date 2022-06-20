Мостовой: отсутствие Рыбуса вряд ли ослабит сборную Польши

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об отстранении защитника красно-белых Мацея Рыбуса от матчей сборной Польши на чемпионате мира 2022 года из-за выступления за московский клуб.
Мостовой: отсутствие Рыбуса вряд ли ослабит сборную Польши
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«Вряд ли это решение ослабит сборную Польши. С другой стороны, он знал, на что идёт. Эта история идёт уже давно. Я был удивлён, что он подписал контракт со «Спартаком». В этой ситуации я полностью на его стороне», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

Сборная Польши попала в группу С, где сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов высказался об отстранении Рыбуса от матчей сборной Польши на ЧМ-2022.

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