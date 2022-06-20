В «Спартаке» отреагировали на решение Польского футбольного союза не вызывать Рыбуса в сборную

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об отстранении защитника команды Мацея Рыбуса от матчей сборной Польши на чемпионате мира-2022 из-за выступлений за российскую команду.
В «Спартаке» отреагировали на решение Польского футбольного союза не вызывать Рыбуса в сборную
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Мы не можем комментировать решения польской федерации. Мацей подписал соглашение со «Спартаком», клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», — приводит слова Зеленова ТАСС.

Сборная Польши попала в группу С и сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски заявил, что решение Польского футбольного союза не вызывать Рыбуса в национальную сборную на чемпионат мира 2022 года не касается других польских игроков РПЛ.

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