Пресс-атташе сборной Польши: исключение касается только Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка
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«Стоит ли на фоне этого решения ожидать такого исхода для Шиманьски, который находится в «Динамо», и Крыховяка, вернувшегося в «Краснодар»? Наше заявление касается только Мацея Рыбуса», — цитирует Квятковски Metaratings.
Сборная Польши попала в группу С и сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.
Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, почему клуб подписал контракт с Рыбусом.