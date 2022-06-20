Пресс-атташе сборной Польши: исключение касается только Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски заявил, что решение Польского футбольного союза не вызывать защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в национальную сборную на чемпионат мира 2022 года не касается других польских игроков РПЛ.

«Стоит ли на фоне этого решения ожидать такого исхода для Шиманьски, который находится в «Динамо», и Крыховяка, вернувшегося в «Краснодар»? Наше заявление касается только Мацея Рыбуса», — цитирует Квятковски Metaratings.

Сборная Польши попала в группу С и сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, почему клуб подписал контракт с Рыбусом.