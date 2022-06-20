Рыбус не примет участия в ЧМ-2022 в составе сборной Польши из-за игры за «Спартак»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус не будет вызван в национальную сборную на чемпионат мира 2022 года из-за выступлений за российскую команду.

Об этом сообщает польский футбольный союз на своём сайте.

Отмечается, что игрок уже получил сообщение, что в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор и не попадёт в заявку на ЧМ-2022.

Сборная Польши попала в группу С и сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.

Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о подписании контракта с Рыбусом.