Рыбус не примет участия в ЧМ-2022 в составе сборной Польши из-за игры за «Спартак»
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Об этом сообщает польский футбольный союз на своём сайте.
Отмечается, что игрок уже получил сообщение, что в связи с его нынешним клубным положением он не будет вызван на сентябрьский сбор и не попадёт в заявку на ЧМ-2022.
Сборная Польши попала в группу С и сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.
Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.
Ранее спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о подписании контракта с Рыбусом.