Габулов — об отстранении Рыбуса от сборной Польши: не имеет никакого отношения к футболу

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал отстранение защитника «Спартака» Мацея Рыбуса от матчей сборной Польши на чемпионате мира 2022 года из-за выступления за московский клуб.

«Здесь сложно что-либо комментировать, поскольку это не имеет никакого отношения к футболу. Какой-то абсурд. Отказаться от Рыбуса — право поляков. Они сами себе нанесли репутационный удар ещё тогда, когда отказались играть с Россией в стыке ЧМ-2022. Вмешательства от ФИФА и УЕФА в данной ситуации ждать не стоит. Они изначально показали, что не являются независимыми организациями и находятся под чётким определённым влиянием. Теперь они пытаются нелогичными объяснениями обосновать свои поступки. Раньше мы говорили, что спорт вне политики, но сейчас это совершенно не так. Спорт используют в политических интересах определённых стран», — заявил Габулов RT.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал политическим решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши.