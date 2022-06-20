Габулов — об отстранении Рыбуса от сборной Польши: не имеет никакого отношения к футболу

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Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал отстранение защитника «Спартака» Мацея Рыбуса от матчей сборной Польши на чемпионате мира 2022 года из-за выступления за московский клуб.
Габулов — об отстранении Рыбуса от сборной Польши: не имеет никакого отношения к футболу
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  • © Gonzalo Arroyo - UEFA

«Здесь сложно что-либо комментировать, поскольку это не имеет никакого отношения к футболу. Какой-то абсурд. Отказаться от Рыбуса — право поляков. Они сами себе нанесли репутационный удар ещё тогда, когда отказались играть с Россией в стыке ЧМ-2022. Вмешательства от ФИФА и УЕФА в данной ситуации ждать не стоит. Они изначально показали, что не являются независимыми организациями и находятся под чётким определённым влиянием. Теперь они пытаются нелогичными объяснениями обосновать свои поступки. Раньше мы говорили, что спорт вне политики, но сейчас это совершенно не так. Спорт используют в политических интересах определённых стран», — заявил Габулов RT.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал политическим решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши.

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