Губерниев: решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши нарушает права человека
- РИА Новости
«Это решение нарушает в принципе права человека. Поступок Федерации футбола Польши некрасивый, но, к сожалению, в духе сегодняшнего времени», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Польская сборная попала в группу С, где сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.
Ранее пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский заявил, что национальная команда не ожидает санкций со стороны ФИФА или УЕФА из-за ситуации вокруг Рыбуса.