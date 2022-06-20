Губерниев: решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши нарушает права человека

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отстранении защитника «Спартака» Мацея Рыбуса от матчей сборной Польши на чемпионате мира 2022 года из-за выступления за московский клуб.
Губерниев: решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши нарушает права человека
  • РИА Новости

«Это решение нарушает в принципе права человека. Поступок Федерации футбола Польши некрасивый, но, к сожалению, в духе сегодняшнего времени», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Польская сборная попала в группу С, где сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский заявил, что национальная команда не ожидает санкций со стороны ФИФА или УЕФА из-за ситуации вокруг Рыбуса.

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