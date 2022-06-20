Губерниев: решение запретить Рыбусу выступать за сборную Польши нарушает права человека

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отстранении защитника «Спартака» Мацея Рыбуса от матчей сборной Польши на чемпионате мира 2022 года из-за выступления за московский клуб.

«Это решение нарушает в принципе права человека. Поступок Федерации футбола Польши некрасивый, но, к сожалению, в духе сегодняшнего времени», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Польская сборная попала в группу С, где сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский заявил, что национальная команда не ожидает санкций со стороны ФИФА или УЕФА из-за ситуации вокруг Рыбуса.