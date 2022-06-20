Сборная Польши не боится санкций УЕФА и ФИФА из-за отстранения Рыбуса
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«Мы не ожидаем каких-либо санкций со стороны УЕФА или ФИФА за размытые формулировки по невызову Мацея Рыбуса. Всегда все вызовы в сборную курировались лично главным тренером», — цитирует Квятковского РИА Новости.
Напомним, что 32-летнего футболиста отстранили от матчей сборной Польши на ЧМ-2022 из-за выступлений за российскую команду.
Польская сборная попала в группу С и сыграет с национальными командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.
Ранее бывший футболист красно-белых Александр Мостовой высказался об отстранении Рыбуса от матчей сборной Польши на чемпионате мира 2022 года из-за выступлений за московский клуб.