«Всё определяется результатом»: как эксперты оценивают назначение Йокановича в «Динамо»

Новым главном тренером «Динамо» назначен Славиша Йоканович. Большую часть карьеры 53-летний специалист провёл в Англии, где дважды выводил команды в АПЛ. Однако дебют в Премьер-лиге с «Фулхэмом» в 2018-м обернулся провалом. После 12 туров серб был отправлен в отставку, несмотря на потраченные на трансферном рынке более чем €100 млн. По мнению экс-наставника москвичей Сергея Силкина, руководству следовало обратить внимание на российских коллег. Другой бывший рулевой бело-голубых Андрей Кобелев призвал не сравнивать Йокановича с Сандро Шварцем.

Золотые дубли в Сербии и провалы в Испании и Англии

Назначение Славиши Йокановича в «Динамо» стало довольно неожиданным ходом со стороны руководства клуба. Казалось, место возглавившего «Герту» Сандро Шварца займёт один из его соотечественников, прекрасно знакомых заместителю гендиректора бело-голубых по спорту Желько Бувачу, или же в качестве более экономного варианта — россиянин.

Однако выбор оказался сделан в пользу сербского тренера, не слишком известного в стране. Генеральный директор москвичей Павел Пивоваров объяснил это соответствием «базовым приоритетам»: дисциплине, ответственности, концентрации на достижении целей и самоотдаче.

Вместе с тем карьера 53-летнего наставника пока складывалась довольно неоднозначно. Повесив бутсы на гвоздь, он уже в 39 лет возглавил одну из сильнейших команд страны «Партизан» и произвёл с ней фурор. Молодой Йоканович дважды оформил золотой дубль и привлёк к себе внимание более статусных клубов из других стран. Способствовало этому выступление Славиши в Испании и Англии в качестве футболиста.

Неудивительно, что больше всего он в итоге отработал именно на Туманном Альбионе. Более того, серб превратился в настоящего специалиста по второму дивизиону страны — Чемпионшипу, где провёл 168 матчей. И дважды ему удалось выйти в АПЛ.

В первый раз он добился успеха в 2015-м. В октябре 2014-го Йоканович принял «Уотфорд» и взлетел с ним в итоге на вторую строчку, пропустив вперёд только «Борнмут». Однако дебютировать в АПЛ тогда ему не довелось. Тренер не договорился с руководством о трансферной политике и отправился в Израиль.

Повторить достижение вышло уже во главе «Фулхэма» спустя три года. Йоканович, возглавив лондонцев, в дебютном сезоне спас их от вылета, в следующем — добрался до плей-офф за право повышения в классе, а в третьем наконец добился решения задачи. Команда пропустила вперёд только «Кардифф» и «Вулверхэмптон».

Однако хватало в карьере двукратного чемпиона Сербии и провалов. Главный произошёл как раз с «Фулхэмом» в Премьер-лиге. Команда перед возвращением в элиту серьёзно укрепилась, но ужасно выглядела на старте. В первых 12 турах она набрала всего пять очков. И если поначалу дела шли не так плохо, то в сентябре-ноябре лондонцы выдали шестиматчевую серию поражений и опустились на последнее место. Причём на этом отрезке они забили всего три мяча, а пропустили 18. После неудачи в противостоянии с «Ливерпулем» тренер покинул свой пост.

И это далеко не единственное фиаско Йокановича. В 2013-м он возглавил болгарский «Левски», но был уволен спустя всего несколько месяцев и оставил один из сильнейших коллективов страны на шестой строчке в национальном первенстве. В мае 2014-го попытался спасти от вылета из испанской Сегунды «Эркулес», но не справился, одержав лишь одну победу в пяти встречах.

Наконец, неудачей закончился прошлогодний краткосрочный вояж в «Шеффилд Юнайтед», где серб провёл всего 22 игры и ушёл, когда «клинки» занимали скромную 16-ю позицию в турнирной таблице Чемпионшипа.

Вызвать тревогу у болельщиков «Динамо» должен и тот факт, что он лишь в трёх клубах отработал полноценный сезон — в «Партизане», «Фулхэме» и «Аль-Гарафе» из Катара. Зато во время полугодичного периода в «Маккаби» из Тель-Авива Славиша дебютировал на групповом этапе ЛЧ, где его подопечные потерпели шесть поражений в шести матчах, а вместе с «Муангтонг Юнайтед» стал чемпионом Таиланда.

Ставка на атакующий футбол и проблемы в обороне

Что касается футбольной философии, которую тренер пытается привить своим командам, она, на первый взгляд, полностью подходит «Динамо». Во всех коллективах, в которых работал Йоканович, он старался поставить быструю атакующую игру. Весьма показательным в этом плане получился бронзовый сезон в Чемпионшипе в сезоне-2017/18.

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Тогда «Фулхэм» занял первое место по владению мячом (57,6%), количеству успешных передач (82,9) и с серьёзным отрывом по голам, забитым в ходе атакующих комбинаций (60). В «Уотфорде» эти показатели получились чуть скромнее (50,8% владения и 75,8 успешных пасов).

Можно предположить, что болельщикам бело-голубых после прихода Йокановича скучать однозначно не придётся, ведь возглавляемые им коллективы не только много забивают, но и прилично пропускают. Например, «Фулхэм» в уже упомянутом сезоне отличился 79 раз, позволил огорчить себя соперникам — 46, и ни разу не разошёлся нулевой ничьей. Зато хватало сверхрезультативных встреч: «Шеффилд Юнайтед» — 5:4, «Кардифф» — 4:2, «Бёртон» — 6:0.

Самой любимой схемой серба является 4-2-3-1 с двумя опорниками. В этом плане он не сильно отличается от Шварца, который опирался на 4-1-4-1. В «Динамо» Славиша вполне может перестроиться на неё. Однако куда больше ему импонируют атакующие 4-3-3, которые регулярно применялись в «Фулхэме».

От этой расстановки наставник не отошёл даже в АПЛ, где оппоненты не позволяли его подопечным так доминировать. Тогда же всерьёз обсуждали, что специалист на тренировках якобы вовсе не работает над позиционной обороной, что вкупе с большим количеством новичков привело к полной анархии в защите.

Впрочем, по мнению бывшего наставника бело-голубых Сергея Силкина, не стоит ждать от Йокановича слепого копирования стиля Шварца.

«Можно обещать построение какой угодно игры, но всё определяется результатом. И вовсе не факт, что новый наставник по примеру предшественника сделает ставку на атаку и высокий прессинг. Грош цена тренеру, который пытается повторять. Каждый должен внести нечто своё», — напомнил специалист в беседе с RT.

Поддержал его и другой экс-рулевой москвичей Андрей Кобелев, по словам которого, на данный момент невозможно предсказать, какой футбол постарается привить подопечным иностранный тренер.

«Сейчас у серба времени в обрез, ведь он примет команду всего за несколько недель до старта нового сезона. Поэтому ему необходимо дать пять-шесть туров. Вряд ли он стремительно сумеет перестроить бело-голубых на свой лад. Просто невозможно предсказать, как будет при нём играть коллектив», — заявил Кобелев RT.

Катастрофические траты и умение работать с молодёжью

Не исключено, что руководству бело-голубых в ближайшее время предстоит более детально вникнуть в происходящее и серьёзно потратиться, как сделали это в «Фулхэме» после выхода в АПЛ. Тогда в преддверии возвращения в Премьер-лигу лондонцы отдали на трансферном рынке более €100 млн, приобретя таких футболистов, как Жан-Мишель Сери, Андре Замбо Ангисса, Александар Митрович, Алфи Моусон, Джо Брайан, Фабри. Результат оказался печальным — команда даже без серба вылетела обратно в Чемпионшип.

Впрочем, этот опыт можно назвать скорее исключением из правил. В других клубах под Йокановича и близко не выделялись такие средства («Партизан» — €3,5 млн, «Уотфорд» — €8 млн, «Маккаби» — €4,4 млн, «Аль-Гарафа» — €6,5 млн). В оставшихся командах при нём не потратили ни евро, ограничиваясь свободными агентами и арендами.

Однако Кобелев не сомневается: «Динамо» ждёт насыщенная кампания.

«Это же серб. Мало того, вместе с ним в Москву приедет большое количество знакомых исполнителей: соотечественников или латиноамериканцев. Югославы без трат не могут», — поделился мнением Кобелев.

Силкин согласился с ним и в качестве примера привёл Нуну, который привёл за собой в английский «Вулверхэмптон» целую «колонию» португальцев.

Но имеется и немаловажный плюс — умение Йокановича работать с молодыми футболистами, которых в «Динамо» достаточно. Практически в каждом коллективе Славиша открывал пару новых имён. Например, в «Фулхэме» он не побоялся дать шанс 16-летнему воспитаннику академии Райану Сессеньону, и в 2019-м полузащитник за €27 млн перешёл в «Тоттенхэм».

Также в Лондоне он регулярно выпускал на поле арендованных у «Челси» Лукаса Пьязона и Томаша Калаша, в «Уотфорде» — Матея Выдру и Томми Хобана, а в «Партизане» дал дорогу сразу нескольким подрастающим звёздам: Адему Льяичу, Любомиру Фейсе и Зорану Тошичу.

По мнению Силкина, сербу предстоит проделать в «Динамо» огромную работу, чтобы помочь местной молодёжи сделать шаг вперёд в своём развитии.

«С имеющимся составом решать серьёзные задачи сложно. А молодым ещё нужно сформироваться в хороших футболистов, поскольку пока возложенных ожиданий они не оправдывают. Это касается и Арсена Захаряна, и других. Во-первых, соперники стали серьёзнее к ним относиться, а тренеры — тщательно разбирать. Во-вторых, ребята где-то сами снизили к себе требования, начали капризничать. Для стабильности нужно в каждую линию добавить опытных исполнителей», — отметил специалист.

Кобелев также считает, что без серьёзного усиления бороться за высокие места бело-голубым сложно. Клубу предстоит найти замену сразу трём футболистам центральной оси — защитнику Ивану Ордецу и хавбекам Себастьяну Шиманьскому и Николе Моро.

«Всё решат трансферы. Но хотелось бы, чтобы речь не шла о покупках-одногодках. 90% успеха зависит от того, получится ли грамотно заменить ушедших лидеров. Тем более, по слухам, могут уйти и Даниил Фомин с Захаряном. Всё это способно привести к серьёзным проблемам в построении атак», — предположил Кобелев.

В целом эксперты пессимистично оценивают перспективы серба. Силкин подчеркнул, что тот никогда не работал с топ-командами и не добивался серьёзных результатов, а единственное попадание в АПЛ закончилось провалом.

«Всё будет зависеть от результата. Если он появится — начнут хвалить Йокановича, нет — руководство быстро найдёт замену. Но у нас Игорь Колыванов десять лет отыграл в Италии. Можно было рассмотреть его кандидатуру. Почему всё время иностранцы? Обратите внимание, наибольших успехов «Динамо» добивалось при российских тренерах. Сколько уже друг друга сменило легионеров, и толку нет. С другой стороны, Марко Николич приехал в «Локомотив» и оставил хорошее впечатление. Его работа мне понравилась», — подытожил тренер.

Кобелев же призвал не сравнивать серба со Шварцем, который имел совершенно иные финансовые возможности.

«Нужно не забывать, что немец обладал очень неплохим составом. Специально под него приобретались футболисты высокого уровня. Например, за €10 млн взяли Дениса Макарова, который даже не всегда проходил в основу. Сандро отработал очень достойно, но при полной поддержке клуба», — напомнил тренер.