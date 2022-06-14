Терёхин: Йоканович хоть не ребёнок, как новый тренер «Спартака»

Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о возможном назначении Славиши Йокановича на пост главного тренера столичного клуба.

«Специалисту 53 года. Это нормально. Красно-белых возглавил ребёнок, который мог бы играть за «Спартак-2», если бы эта команда ещё существовала», — цитирует Терёхина Rusfootball.

По информации СМИ, «Динамо» договорилось с Йокановичем о назначении на пост наставника клуба. Сербский специалист был главным тренером «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэма» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Ранее бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, продолжит ли Йоканович дело Сандро Шварца в «Динамо».