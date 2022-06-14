Габулов: Йоканович не продолжит дело Шварца, у него своё видение футбола

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Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, продолжит ли Славиша Йоканович дело Сандро Шварца в «Динамо».
Габулов: Йоканович не продолжит дело Шварца, у него своё видение футбола
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«Я не думаю, что Йоканович продолжит дело Шварца. Уверен, у него своё видение футбола. Но в перспективе он, возможно, будет придерживаться линии немца, ведь за спортивную часть в клубе по-прежнему отвечает Иржи Бувач. На мой взгляд, это его кандидатура. Но глобально хотелось бы, чтобы больше доверяли отечественным специалистам, чтобы российская школа тренеров прогрессировала. Наши люди должны работать в сильнейших командах России, ставить зрелищный интенсивный футбол и показывать высокие результаты. Поможет ли Йокановичу быстрее адаптироваться в России тот факт, что он является сербом? Всё больше будет зависеть от его человеческих качеств и ментальности», — заявил Габулов в интервью RT.

Ранее Александр Точилин рассказал, какого стиля будет придерживаться Славиша Йоканович после назначения в «Динамо».

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