Точилин: Йоканович продолжит дело Шварца и будет делать ставку на атакующий футбол

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин рассказал, какого стиля будет придерживаться Славиша Йоканович после назначения на пост главного тренера московской команды.

«Назначение нового наставника всегда является определённым риском. Но дело здесь даже не в этом, а в том, насколько быстро он адаптируется к нашему чемпионату и что нового сможет дать «Динамо». Думаю, он продолжит дело Шварца и будет делать ставку на атакующий футбол», — заявил Точилин в интервью RT.

Ранее Владимир Габулов высказался о возможном назначении Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».