Точилин: Йоканович продолжит дело Шварца и будет делать ставку на атакующий футбол
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«Назначение нового наставника всегда является определённым риском. Но дело здесь даже не в этом, а в том, насколько быстро он адаптируется к нашему чемпионату и что нового сможет дать «Динамо». Думаю, он продолжит дело Шварца и будет делать ставку на атакующий футбол», — заявил Точилин в интервью RT.
Ранее Владимир Габулов высказался о возможном назначении Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».