Габулов: Йокановича нельзя назвать топ-тренером европейского уровня

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Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о возможном назначении Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».
Габулов: Йокановича нельзя назвать топ-тренером европейского уровня
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«Скажу откровенно, мне немного известно о Йокановиче, и сложно составить однозначное впечатление о его уровне. Но мы видим, что он практически не работал в ведущих лигах, за исключением 12 матчей в АПЛ с «Фулхэмом», и не достигал там успехов. То есть Славишу нельзя назвать топ-тренером европейского уровня. С другой стороны, в текущих условиях они, к сожалению, в Россию и не поедут. Но если серба пригласили в «Динамо», значит, вдумчиво проанализировали его работу и стиль, которого он придерживается», — заявил Габулов в интервью RT.

Ранее Александр Точилин прокомментировал возможное назначение Славиши Йокановича в «Динамо».

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