Точилин: если Йоканович работал в Англии, значит, обладает высоким уровнем мастерства

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Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возможное назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московской команды.
Точилин: если Йоканович работал в Англии, значит, обладает высоким уровнем мастерства
  • РИА Новости

«Для РПЛ Йоканович — «тёмная лошадка», ведь в России о нём знают немного. С другой стороны, если человек работал в Англии, значит, обладает высоким уровнем мастерства. К тому же серб добился немалых успехов на родине, по два раза выиграл чемпионат и Кубок страны. Определённая квалификация у Славиши есть. Видимо, в руководстве посчитали, что из всего списка кандидатов именно этот тренер необходим им в данной ситуации», — заявил Точилин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Йоканович станет главным тренером «Динамо».

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