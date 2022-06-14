Точилин: если Йоканович работал в Англии, значит, обладает высоким уровнем мастерства

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возможное назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московской команды.

«Для РПЛ Йоканович — «тёмная лошадка», ведь в России о нём знают немного. С другой стороны, если человек работал в Англии, значит, обладает высоким уровнем мастерства. К тому же серб добился немалых успехов на родине, по два раза выиграл чемпионат и Кубок страны. Определённая квалификация у Славиши есть. Видимо, в руководстве посчитали, что из всего списка кандидатов именно этот тренер необходим им в данной ситуации», — заявил Точилин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Йоканович станет главным тренером «Динамо».