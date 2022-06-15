Лучший выбор со времён Слуцкого и Гончаренко: почему назначение Федотова главным тренером ЦСКА выглядит логичным

Владимир Федотов сменил Алексея Березуцкого в должности главного тренера ЦСКА. В клубе сообщили о подписании долгосрочного контракта со специалистом и его помощниками, а президент армейцев Евгений Гинер выразил надежду, что в истории коллектива начинается новая победная глава. И хотя бывшему наставнику «Сочи» предстоит решить множество проблем на новом месте, его приглашение в ЦСКА можно назвать одним из наиболее логичных со времён Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко.

Спустя несколько дней после объявления о назначении Гильермо Абаскаля на должность главного тренера «Спартака» с новым наставником определился и другой московский клуб. Как и ожидалось, Алексей Березуцкий покинул свой пост, а на его место пришёл Владимир Федотов, который в минувшем сезоне привёл «Сочи» к серебряным медалям чемпионата России по футболу. Специалист подписал с армейцами долгосрочный контракт, а также взял с собой ассистентов из предыдущей команды — Олега Фоменко, Мурата Искакова и Радика Ямлиханова.

«Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист всё доказал работой в «Сочи» и «Оренбурге», где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ПФК ЦСКА начинается новая победная глава», — прокомментировал назначение Федотова президент красно-синих Евгений Гинер.

Сложно сказать, сколько команд на самом деле было заинтересовано в приглашении Федотова. За последний месяц в числе главных претендентов назывались «Спартак» и ЦСКА, но к началу июня слухи о возможном появлении наставника в стане красно-белых постепенно сошли на нет. Возможно, на это повлияла первая за 19 лет победа в Кубке России, которая не только позволила сгладить впечатление от провального сезона, но и укрепить веру в Паоло Ваноли. Или, напротив, в клубе тогда уже определились с преемником, зная о желании итальянца покинуть Москву, и отказались от идеи приглашать россиянина.

В то же время Федотов был далеко не единственным кандидатом на пост в ЦСКА. В одном списке с ним фигурировали бывший рулевой «Локомотива» Марко Николич, а также Йиндржих Трпишовский и Владимир Илич, возглавляющие пражскую «Славию» и тель-авивский «Маккаби» соответственно. При этом последний из них весьма уклончиво отвечал на вопросы о возможном интересе со стороны москвичей и признавался, что не имеет ничего против работы в России. Так или иначе, выбор был сделан в пользу проверенного специалиста, великолепно зарекомендовавшего себя в стране.

С учётом возможных вариантов, назначение Федотова можно назвать предельно логичным. И не только потому, что переговоры с иностранцами были сопряжены с риском и вполне могли завести ЦСКА в ситуацию, схожую с той, в которой зимой оказался «Краснодар». Команду возглавил Даниель Фарке, но покинул её ещё до старта весенней части первенства — сразу после начала спецоперации на Украине. В нынешних условиях сложно требовать от европейских наставников выполнения трудовых обязательств, поэтому их приглашение зачастую сопряжено с риском.

Но не только это делало Федотова фаворитом. Последние пять лет он работал с двумя коллективами РПЛ и в обоих проявил себя с лучшей стороны. Сначала он выиграл ФНЛ с «Оренбургом» и вывел клуб в высший дивизион страны, а затем добился успехов с «Сочи». В январе 2020-го он принял команду, занимавшую последнее, 16-е место в чемпионате, и помог ей сохранить прописку в Премьер-лиге, а в следующих двух сезонах его подопечные не опускались ниже зоны еврокубков.

И это c далеко не самыми сильными исполнителями. В сезоне-2020/21 коллектив занимал девятую строчку по стоимости состава (€37,7 млн), уступая «Ростову» и «Рубину», а в последнем розыгрыше — седьмую (€33 млн). Для сравнения: подбор футболистов разгромленного в заключительном туре «Динамо» оценивался порталом Transfermarkt в три раза дороже (€104,2 млн).

При этом нельзя сказать, что достижения «Сочи» были обусловлены везением или невероятной формой исполнителей, как в случае с «Локомотивом» во второй половине сезона-2020/21. Тогда железнодорожники не превосходили оппонентов по качеству игры и не создавали больше моментов, но при этом исправно брали очки за счёт феноменальной реализации и спасений Маринато Гилерме. Проблема в том, что удерживать такие показатели на протяжении долгого времени мало кому удаётся, поэтому регресс к средним значениям неминуем. В случае с командой Федотова всё немного иначе.

По итогам чемпионата-2021/22 «Сочи» занял второе место по показателю ожидаемых забитых мячей xG (50,39) и четвёртое — по количеству ожидаемых пропущенных голов xGA (32,12). В топ-3 по обоим показателям вошли «Зенит» и «Динамо», при этом бело-голубые забили гораздо больше, чем создали (53 гола вместо 46,53 xG). Да, подопечным Федотова тоже фартило, но это везение было в рамках погрешности.

Для сравнения: ЦСКА стал лишь пятым по xG (43,02) и шестым по xGA (33,42). И хотя Игорь Акинфеев вновь смотрелся впечатляюще, а армейцы пропустили лишь 29 голов, ворваться в тройку это не позволило. Хоть армейцы и расположились строчкой выше, чем в 2021-м, но четвёртый год подряд не смогли добыть медали. В последний раз такое происходило с ними в середине 1990-х, когда красно-синие оставались без наград на протяжении шести лет. И это с учётом масштабной зимней трансферной кампании, по ходу которой состав пополнили Юсуф Языджи, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина и Жан-Филипп Гбамен.

Судя по всему, именно это стало ключевым фактором в вопросе смены главного тренера. В руководстве ЦСКА могли посчитать, что Березуцкий не сумел выжать максимум из имевшихся у него ресурсов, и обратить внимание на специалиста, выводившего свои коллективы на качественно новый уровень и помогавшего игрокам прыгать выше головы. Таким армейцы не могли похвастаться с сезона-2018/19. Тогда они лишились ряда возрастных лидеров, но неожиданно стали четвёртыми и дважды обыграли «Реал» в Лиге чемпионов.

По сути, назначение Федотова возвращает в те времена, когда руководство армейцев более взвешенно подходило к вопросу выбора наставника. Несмотря на все заслуги, Ивица Олич и Алексей Березуцкий не обладали необходимым опытом для работы в столь статусной команде, которая ставит перед собой только высокие задачи. Пусть ранее оба исполняли роли ассистентов, но сами не руководили коллективами, поэтому и были вынуждены учиться в процессе.

Не сказать, чтобы оба провалились, но и успешным их период пребывания в клубе назвать нельзя. Под руководством хорвата москвичи набирали в среднем 1,44 очка за игру — худший результат со времён Хуанде Рамоса. При Березуцком армейцы выглядели гораздо лучше (1,74) и даже превзошли показатели времён Виктора Гончаренко (1,71). Но под конец пребывания в столице белорус заметно нервничал, что отразилось на выступлении футболистов.

Поэтому назначение Федотова скорее похоже на приглашение Леонида Слуцкого. С той лишь разницей, что специалист возглавил коллектив в более скромном статусе. До ЦСКА он приводил «Москву» к четвёртому месту в РПЛ, а затем становился шестым с «Крыльями Советов». В свою очередь, экс-тренера «Сочи» многие не стесняются называть одним из сильнейших российских тренеров.

Однако всё это не гарантирует Федотову успеха в ЦСКА. Несмотря на то что армейцы выглядят более стабильным с финансовой точки зрения клубом и располагают сильным составом, новоиспечённому наставнику необходимо проделать огромную работу. И одной из задач станет перевод коллектива на сравнительно новую схему. Последние пять лет специалист предпочитал формацию 3—4—3 в различных вариациях и вряд ли решит от неё отказаться. В предыдущий раз он экспериментировал на заре карьеры в «Оренбурге», но потом окончательно уверовал в модель с тремя центральными защитниками.

Красно-синие же хоть и пробовали действовать по такой схеме, но далеко не всегда добивались результата. В прошлом сезоне Березуцкий использовал её в 17 матчах: одержал восемь побед, пять раз уступил и четыре раза сыграл вничью. Но сейчас ЦСКА не располагает подбором исполнителей для использования данной формации. После ухода Хёрдура Магнуссона из центральных защитников остались лишь Игорь Дивеев, номинальный опорник Яка Бийол и подверженный травмам Бруно Фукс. Да, закрыть данную позицию может Кирилл Набабкин, но не в долгосрочной перспективе.

Налицо и нехватка центрфорвардов. Ещё по ходу минувшего первенства стало понятно, что Антону Заболотному необходим достойный конкурент за место в старте. Летом из аренды должны вернуться Фёдор Чалов и Адольфо Гайч, но уверенности в их перспективах пока нет. По слухам, россиянин не хочет уходить из швейцарского «Базеля», а аргентинец пока не даёт поводов всерьёз рассчитывать на него. За последние два года он побывал в «Салернитане» и «Уэске», но отметился лишь тремя голами и тремя передачами в 44 встречах.

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Есть и пробелы в средней линии, образовавшиеся после ухода Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова. Пусть в последние годы оба не приносили большой пользы, но их отсутствие необходимо спешно компенсировать. Одним из кандидатов на замену назывался Магомед Оздоев, но впоследствии от этой идеи отказались.

И это без учёта сложностей в переговорах по выкупу Языджи и потери Марио Фернандеса, решившего временно приостановить карьеру. Оба являются ключевыми исполнителями, и их потеря грозит обернуться серьёзными проблемами на старте сезона, до которого осталось чуть больше месяца. Но если верить слухам, в обоих случаях наметился прогресс. В начале июня агент турка Адем Чебеджи уверял, что переговоры идут, а натурализованному бразильцу и вовсе уже успели найти замену. Им станет защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич, чей контракт с сербским клубом истёк.

Так или иначе, наставнику предстоит непростая задача. Как и в случае с любым системным тренером, процесс адаптации футболистов к новым требованиям и схемам может быть не таким простым, как кажется, вследствие чего результаты на первых порах не будут радовать ни руководство, ни болельщиков. Но если кто-то из российских специалистов и заслужил карт-бланш, так это Федотов.