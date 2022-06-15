Хомуха: время покажет, насколько сильный ход сделал ЦСКА, назначив Федотова

Заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Только время покажет, насколько сильный ход сделал ЦСКА. Команде будут поставлены определённые задачи. Если этот специалист их решит, то тогда и можно будет утверждать, что клуб выбрал правильное направление. Федотов может привнести в ЦСКА организацию игры, он умеет её ставить. Это является важнейшей частью работы тренера. «Сочи» под его руководством был хорошо организован, демонстрировал хороший уровень игры. Владимир Валентинович своей работой доказал, что достоин внимания российских топ-клубов. Другое дело, что давление в ЦСКА несоизмеримо с теми командами, где он был до этого», — заявил Хомуха в интервью RT.

Он также рассказал, является ли золото РПЛ в следующем сезоне целью команды.

«Я думаю, с этой целью его и пригласили. Поэтому нет сомнений, что красно-синие ставят себе задачу бороться за титул. Посмотрим, насколько успешно он справится», — добавил Хомуха.

Ранее Владимир Габулов высказался о назначении Федотова на пост главного тренера армейского клуба.