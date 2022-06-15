Габулов назвал кандидатуру Федотова в ЦСКА неоднозначной

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Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов высказался о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера армейского клуба.
Габулов назвал кандидатуру Федотова в ЦСКА неоднозначной
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Для меня кандидатура Федотова в ЦСКА неоднозначна. По причине того, что он не совсем хорошо может работать с молодёжью. Необходим специалист, при котором игроки могут дебютировать, заиграть, дорасти до уровня сборной», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

Российский специалист работал в «Сочи» с 2020 года. Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Евгений Гинер поблагодарил Бориса Ротенберга после назначения Федотова главным тренером ЦСКА.

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