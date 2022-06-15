Гинер поблагодарил Ротенберга после назначения Федотова главным тренером ЦСКА

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поблагодарил владельца «Сочи» Бориса Ротенберга после назначения на пост главного тренера армейцев Владимира Федотова.
Гинер поблагодарил Ротенберга после назначения Федотова главным тренером ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Федотова из «Сочи», — заявил Гинер.

15 июня Федотов был назначен главным тренером ЦСКА. На своём посту специалист заменил Алексея Березуцкого. 

С 2020 года Федотов возглавлял «Сочи». Под его руководством сочинская команда завоевала серебрянные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Григорий Бабаян рассказал, почему решил покинуть тренерский штаб ЦСКА.

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