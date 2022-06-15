Гинер поблагодарил Ротенберга после назначения Федотова главным тренером ЦСКА

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поблагодарил владельца «Сочи» Бориса Ротенберга после назначения на пост главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Федотова из «Сочи», — заявил Гинер.

15 июня Федотов был назначен главным тренером ЦСКА. На своём посту специалист заменил Алексея Березуцкого.

С 2020 года Федотов возглавлял «Сочи». Под его руководством сочинская команда завоевала серебрянные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

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