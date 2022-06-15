Бабаян рассказал, почему решил покинуть тренерский штаб ЦСКА

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Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян объяснил, почему решил покинуть тренерский штаб московского клуба.
Бабаян рассказал, почему решил покинуть тренерский штаб ЦСКА
  • РИА Новости

«После окончания сезона я сказал, что планирую покинуть тренерский штаб ЦСКА. Руководство в тот момент попросило не спешить и подумать две-три недели. Но сейчас для меня важно сделать следующий шаг в карьере», — приводит слова Бабаяна «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что хорошо поработал в качестве ассистента в московском клубе и изучил чемпионат России. По его мнению, это очень важный и полезный опыт.

«Неделю назад, когда узнал, что будет новый тренерский штаб, мы всё проговорили: было ясно, что я не останусь в качестве помощника. Нужно развиваться дальше», — заключил Бабаян.

Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА, Василий также завершил свою работу.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.

Ранее сообщалось, что российский специалист Владимир Федотов назначен главным тренером московского ЦСКА.

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