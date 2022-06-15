Федотов назначен главным тренером ЦСКА

Российский специалист Владимир Федотов назначен главным тренером московского ЦСКА.

«Клуб и специалист заключили долгосрочный контракт», — говорится на сайте ЦСКА.

На своём посту специалист заменил Алексея Березуцкого. Вместе с ним из команды ушли его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

С 2020 года Федотов возглавлял «Сочи». Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Алексей Березуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА.