Федотов назначен главным тренером ЦСКА

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Российский специалист Владимир Федотов назначен главным тренером московского ЦСКА.
Федотов назначен главным тренером ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Клуб и специалист заключили долгосрочный контракт», — говорится на сайте ЦСКА.

На своём посту специалист заменил Алексея Березуцкого. Вместе с ним из команды ушли его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

С 2020 года Федотов возглавлял «Сочи». Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Алексей Березуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА.

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