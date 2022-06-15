Алексей Березуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА

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Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал уход со своего поста.
Алексей Березуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер», — приводит слова Березуцкого официальный сайт клуба.

Напомним, что помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян также завершили свою работу в тренерском штабе.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.

Ранее сообщалось, что Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА.

 

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