Алексей Березуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал уход со своего поста.

«Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер», — приводит слова Березуцкого официальный сайт клуба.

Напомним, что помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян также завершили свою работу в тренерском штабе.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.

Ранее сообщалось, что Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА.