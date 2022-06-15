Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА

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ЦСКА объявил, что Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера команды.
Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян также завершили свою работу в тренерском штабе.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее в «Маккаби» отреагировали на слухи о переходе братьев Березуцких.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.

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