Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА

ЦСКА объявил, что Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера команды.

Его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян также завершили свою работу в тренерском штабе.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее в «Маккаби» отреагировали на слухи о переходе братьев Березуцких.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.