Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА
- РИА Новости
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Его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян также завершили свою работу в тренерском штабе.
По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее в «Маккаби» отреагировали на слухи о переходе братьев Березуцких.
9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.