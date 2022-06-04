В «Маккаби» отреагировали на слухи о переходе братьев Березуцких

Короткая ссылка
Пресс-атташе «Маккаби» из Тель-Авива Омер Ронен прокомментировал информацию о возможном переходе Алексея и Василия Березуцких, а также главы селекционной службы ЦСКА Андрея Мовсесьяна.
В «Маккаби» отреагировали на слухи о переходе братьев Березуцких
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мовсесьян и Березуцкие могут оказаться в «Маккаби»? Мы не комментируем слухи и спекуляции от медиа», — цитирует Ронена Sport24.

После поражения от «Краснодара» в 29-м туре РПЛ Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера. Как отмечалось, специалист заявил, что не видит перспектив продолжать работу.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Роман Бабаев прокомментировал будущее главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого и его брата Василия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить