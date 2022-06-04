В «Маккаби» отреагировали на слухи о переходе братьев Березуцких

Пресс-атташе «Маккаби» из Тель-Авива Омер Ронен прокомментировал информацию о возможном переходе Алексея и Василия Березуцких, а также главы селекционной службы ЦСКА Андрея Мовсесьяна.

«Мовсесьян и Березуцкие могут оказаться в «Маккаби»? Мы не комментируем слухи и спекуляции от медиа», — цитирует Ронена Sport24.

После поражения от «Краснодара» в 29-м туре РПЛ Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера. Как отмечалось, специалист заявил, что не видит перспектив продолжать работу.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Роман Бабаев прокомментировал будущее главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого и его брата Василия.