Бабаев о Березуцких: возможны разные варианты
- РИА Новости
«Пока не готов комментировать. Не хочу кормить общими фразами — вроде как что-то сказал, а на самом деле не сказал ничего. Потерпите несколько дней. Возможны разные варианты», — цитирует Бабаева Sport24.
После поражения от «Краснодара» в 29-м туре РПЛ Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера. Отмечалось, что специалист заявил, что не видит перспектив продолжать работу.
По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Бабаев рассказал, сколько денег может приносить Кубок лиги.