Бабаев о Березуцких: возможны разные варианты

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал будущее главного наставника команды Алексея Березуцкого и его брата Василия, который входит в тренерский штаб.

«Пока не готов комментировать. Не хочу кормить общими фразами — вроде как что-то сказал, а на самом деле не сказал ничего. Потерпите несколько дней. Возможны разные варианты», — цитирует Бабаева Sport24.

После поражения от «Краснодара» в 29-м туре РПЛ Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера. Отмечалось, что специалист заявил, что не видит перспектив продолжать работу.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Бабаев рассказал, сколько денег может приносить Кубок лиги.