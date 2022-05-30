Бабаев рассказал, сколько денег может приносить Кубок лиги

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, сколько денег может приносить Кубок лиги — новый турнир, который могут ввести в календарь с сезона-2022/23.
Бабаев рассказал, сколько денег может приносить Кубок лиги
  • РИА Новости

«Исходим из того, что турнир должен приносить около 2 млрд рублей, но конкретных переговоров не было. Цифра очень приблизительная — это наша внутренняя оценка, которая требует серьёзных уточнений. Прошу отнестись спокойно и осторожно», — приводит слова Бабаева Sport24.

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