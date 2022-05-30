Бабаев рассказал, сколько денег может приносить Кубок лиги

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, сколько денег может приносить Кубок лиги — новый турнир, который могут ввести в календарь с сезона-2022/23.

«Исходим из того, что турнир должен приносить около 2 млрд рублей, но конкретных переговоров не было. Цифра очень приблизительная — это наша внутренняя оценка, которая требует серьёзных уточнений. Прошу отнестись спокойно и осторожно», — приводит слова Бабаева Sport24.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

Исполком Российского футбольного союза отправил финансовую модель Кубка лиги на доработку и просчёт до 15 июля.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун выступил против создания Кубка Российской премьер-лиги.