«РБ Спорт»: Федун выступил против введения Кубка РПЛ

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Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил против создания Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
«РБ Спорт»: Федун выступил против введения Кубка РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Исполком Российского футбольного союза (РФС) отправил финансовую модель Кубка лиги на доработку и просчёт до 15 июля. На это решение повлиял Федун, который усомнился в материальном успехе турнира, сообщает «РБ Спорт».

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

Ранее РФС установил срок поиска спонсора для Кубка лиги до 15 июля.

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