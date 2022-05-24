«РБ Спорт»: Федун выступил против введения Кубка РПЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил против создания Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).

Исполком Российского футбольного союза (РФС) отправил финансовую модель Кубка лиги на доработку и просчёт до 15 июля. На это решение повлиял Федун, который усомнился в материальном успехе турнира, сообщает «РБ Спорт».

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

Ранее РФС установил срок поиска спонсора для Кубка лиги до 15 июля.