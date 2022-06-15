Источник: контракт Федотова с ЦСКА рассчитан на три года

Российский специалист Владимир Федотов назначен главным тренером московского ЦСКА, контракт со столичным клубом рассчитан на три года.

«Контракт с Федотовым рассчитан на три года», — приводит слова собеседника ТАСС.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

Российский специалист работал в «Сочи» с 2020 года. Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА.