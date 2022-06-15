Масалитин: Федотов — один из лучших российских тренеров на данный момент

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о Владимире Федотове после его назначения главным тренером в армейский клуб.

«Федотов если не лучший, то один из лучших российских тренеров на данный момент. По методике работы сравнил бы его с Курбаном Бердыевым: планомерное выстраивание команды под себя. Но посмотрите на его путь в футболе: он прошёл все ступени развития. Начинал карьеру в «Урале» в ФНЛ и постепенно двигался вверх, пока не добрался до «Сочи». У Березуцких же такого не было. Да, какое-то время они работали вторыми, но это не одно и то же. Если бы они развивались таким же образом, то уже имели бы определённый опыт», — заявил Масалитин в интервью RT.

Ранее Валерий Масалитин оценил работу Алексея и Василия Березуцких в ЦСКА.