Масалитин: назначить Алексея Березуцкого в ЦСКА было поспешным решением

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу Алексея и Василия Березуцких в армейской команде.

«Было поспешным решением назначить на должность главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Но он старался как мог. Лично считаю, что было необходимо дать ему поработать хотя бы ещё полгода — до зимней паузы. Но также нужно было усиливать тренерский штаб опытным специалистом, который мог бы помочь советом братьям. Например, если бы тот же Валерий Газзаев работал консультантом, то мог бы что-то подсказать, решить какие-то вопросы за счёт своего авторитета», — заявил Масалитин в интервью RT.

Он также отметил, есть ли у руководства ЦСКА планы на братьев Березуцких в будущем.

«Если у Евгения Гинера с Максимом Орешкиным были планы на Березуцких, то надо было их либо сохранять в структуре клуба, либо устраивать в какую-то другую команду, чтобы они набирались опыта. Пусть это даже будет ФНЛ. В таком случае у ЦСКА появился бы план Б на случай, если у Федотова не пойдёт. Соломку подстелить надо», — добавил Масалитин.

Ранее Масалитин прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.