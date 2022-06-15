Масалитин: назначить Алексея Березуцкого в ЦСКА было поспешным решением

Короткая ссылка
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу Алексея и Василия Березуцких в армейской команде.
Масалитин: назначить Алексея Березуцкого в ЦСКА было поспешным решением
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Было поспешным решением назначить на должность главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого. Но он старался как мог. Лично считаю, что было необходимо дать ему поработать хотя бы ещё полгода — до зимней паузы. Но также нужно было усиливать тренерский штаб опытным специалистом, который мог бы помочь советом братьям. Например, если бы тот же Валерий Газзаев работал консультантом, то мог бы что-то подсказать, решить какие-то вопросы за счёт своего авторитета», — заявил Масалитин в интервью RT.

Он также отметил, есть ли у руководства ЦСКА планы на братьев Березуцких в будущем.

«Если у Евгения Гинера с Максимом Орешкиным были планы на Березуцких, то надо было их либо сохранять в структуре клуба, либо устраивать в какую-то другую команду, чтобы они набирались опыта. Пусть это даже будет ФНЛ. В таком случае у ЦСКА появился бы план Б на случай, если у Федотова не пойдёт. Соломку подстелить надо», — добавил Масалитин.

Ранее Масалитин прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить