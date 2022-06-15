Масалитин не понимает, почему Федотов променял «Сочи» на нестабильный ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера армейской команды.

«Востребованный тренер принял команду — это плюс. Но существует много вопросов. Почему Федотов покинул «Сочи» — коллектив, в котором у него был полный карт-бланш, где ему покупали кого бы он ни попросил? И он поменял это на нестабильный ЦСКА. Кроме того, Владимир приходит в клуб со своим тренерским штабом, чего не позволили сделать Ивице Оличу. Интересно, почему?» — заявил Масалитин в интервью RT.

Он также прокомментировал игровые схемы в «Сочи» и ЦСКА.

«Кроме того, «Сочи» играл по одной схеме, ЦСКА — по другой. Поэтому вопрос, как он будет размещать имеющихся футболистов на поле. На становление команды нужно время, а почти месяц был упущен. Чемпионат России завершился 21 мая, а тренера назначили лишь 15 июня. Было необходимо назначать наставника сразу по окончании сезона, чтобы была возможность разобраться с составом», — добавил Масалитин.

Ранее Гончаренко оценил назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА.