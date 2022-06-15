Гончаренко оценил назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА

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Бывший главный тренер армейского клуба Виктор Гончаренко поделился мнением о назначении Владимира Федотова на пост наставника ЦСКА.
Гончаренко оценил назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Федотов ярко работал в «Сочи» и «Оренбурге». Он успехами заслужил работу в серьёзном клубе, хотя «Сочи» — тоже уже серьёзный клуб. Инфраструктура, возможности. Я желаю удачи ему и ЦСКА», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Он также выразил надежду, что у Федотова получится работать системно в столичном клубе, и пожелал выжимать максимум из каждого футболиста.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

Российский специалист работал в «Сочи» с 2020 года. Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что контракт Федотова с ЦСКА рассчитан на три года.

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