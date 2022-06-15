Масалитин: Федотову придётся с нуля выстраивать отношения с игроками ЦСКА

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что изменится в армейской команде после прихода Владимира Федотова.
Масалитин: Федотову придётся с нуля выстраивать отношения с игроками ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Наверняка многое изменится. Федотов как даёт проявлять себя молодым футболистам, так и здорово работает с ветеранами. Посмотрите на Кристиана Нобоа. Но неизвестно, как всё пойдёт в ЦСКА. Тренеру придётся с нуля выстраивать отношения с командой. Березуцкие покинули её, в штабе не осталось никого из бывших наставников, которые могли бы наладить контакт между новым наставником и футболистами», — заявил Масалитин в интервью RT.

Валерий Масалитин прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА. 

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