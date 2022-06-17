Силкин: не вижу у Йокановича предпосылок для резкого скачка наверх

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от будущей работы серба Славиши Йокановича в столичном клубе.

«Только время покажет, справится ли серб со своей работой, но, честно говоря, пока не вижу предпосылок для резкого скачка наверх. К сожалению, факты говорят, что те команды, в которых он работал, не добивались больших результатов. Да, «Фулхэм» под руководством Йокановича вышел в АПЛ, но тренер очень быстро оказался уволен. Другие коллективы, где он трудился, тоже грандами не назовёшь», — заявил Силкин в беседе с RT.

По его словам, будущее сербского специалиста в «Динамо» будет зависеть от результатов, потому что, если он не справится с работой, руководство быстро найдёт ему замену.

«У нас Игорь Колыванов десять лет отыграл в Италии. Можно было рассмотреть его кандидатуру. Почему всё время иностранцы? Обратите внимание, что наибольших успехов «Динамо» добивалось при российских тренерах. Сколько уже друг друга сменило легионеров, а толку нет. С другой стороны, тот же Николич приехал в «Локомотив» и оставил хорошее впечатление. Его работа мне понравилась», — добавил Силкин.

Ранее Силкин высказался о назначении Йокановича на пост главного тренера клуба.