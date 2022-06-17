Йоканович — о назначении в «Динамо»: рад возглавить клуб с такой славной историей

Серб Славиша Йоканович прокомментировал своё назначение на пост главного тренера московского «Динамо».

«Я полон мотивации и очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей. Наш план — приступить к предсезонной подготовке команды как можно скорее. Постараемся, чтобы «Динамо» продолжало добиваться хороших результатов, а болельщики испытывали чувство радости и гордости за клуб», — цитирует Йокановича пресс-служба команды.

Он подчеркнул, что со своим тренерским штабом приложит максимум усилий, чтобы помочь «Динамо» бороться за достижение поставленных целей. Йоканович рассматривает свой дебют в чемпионате России как дополнительную мотивацию добиться успехов с бело-голубыми.

53-летний специалист подписал контракт с «Динамо» на сезон-2022/23 с опцией продления ещё на два в случае достижения определённых результатов.

Йоканович работал в «Партизане», с которым дважды становился чемпионом Сербии и два раза выигрывал Кубок страны, а также в «Шеффилде», «Фулхэме» и «Маккаби» (Тель-Авив).

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о назначении серба Славиши Йокановича на пост главного тренера столичного клуба.