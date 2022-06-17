Йоканович — о назначении в «Динамо»: рад возглавить клуб с такой славной историей

Короткая ссылка
Серб Славиша Йоканович прокомментировал своё назначение на пост главного тренера московского «Динамо».
Йоканович — о назначении в «Динамо»: рад возглавить клуб с такой славной историей
  • Gettyimages.ru
  • © Barrington Coombs - PA Images

«Я полон мотивации и очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей. Наш план — приступить к предсезонной подготовке команды как можно скорее. Постараемся, чтобы «Динамо» продолжало добиваться хороших результатов, а болельщики испытывали чувство радости и гордости за клуб», — цитирует Йокановича пресс-служба команды.

Он подчеркнул, что со своим тренерским штабом приложит максимум усилий, чтобы помочь «Динамо» бороться за достижение поставленных целей. Йоканович рассматривает свой дебют в чемпионате России как дополнительную мотивацию добиться успехов с бело-голубыми.

53-летний специалист подписал контракт с «Динамо» на сезон-2022/23 с опцией продления ещё на два в случае достижения определённых результатов.

Йоканович работал в «Партизане», с которым дважды становился чемпионом Сербии и два раза выигрывал Кубок страны, а также в «Шеффилде», «Фулхэме» и «Маккаби» (Тель-Авив).

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о назначении серба Славиши Йокановича на пост главного тренера столичного клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить