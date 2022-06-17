Кобелев: Йоканович попросит «Динамо» серьёзно потратиться на трансферном рынке летом

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что новый наставник столичной команды серб Славиша Йоканович попросит руководство клуба усилить состав в летнее трансферное окно.

«Нет сомнений, что Йоканович попросит под его приход клуб серьёзно потратиться на трансферном рынке. Это же серб. Мало того, вместе с ним в Москву приедет большое количество знакомых ему футболистов — соотечественников или латиноамериканцев. Югославы без трат не могут. Если бы у «Динамо» не было денег, Славиша просто не согласился бы на предложение. В первую очередь он едет сюда за ними. Какой уважающий себя тренер поедет сюда с учётом фактически блокады РПЛ и отсутствия возможности выступать в еврокубках. В это время правильнее развивать свой футбол, давать возможность работать россиянам. А что может предложить Бувач? Только своих балканцев», — заявил Кобелев RT.

Ранее Кобелев прокомментировал назначение Йокановича на пост главного тренера.