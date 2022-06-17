«РБ Спорт»: Йоканович подписал двухлетний контракт с «Динамо»
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Контракт со специалистом рассчитан на два года с опцией продления ещё на год, об этом сообщает «РБ Спорт». Отмечается, что «Динамо» сделает официальное заявление в ближайшее время.
Сербский специалист был главным тренером «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэма» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Ранее бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о возможном назначении Йокановича на пост главного тренера столичного клуба.