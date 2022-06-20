Билялетдинов — об отстранении Рыбуса от сборной Польши: принесли футбол в жертву политике

Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отстранение защитника «Спартака» Мацея Рыбуса от матчей сборной Польши на чемпионате мира 2022 года из-за выступления за московский клуб.

«То, что поляки принесли футбол в жертву политике, не делает им чести. Но что поделать, такие люди. Для них политика важнее профессионализма. Спасибо ещё, честно обозначили свою позицию. А то могли бы прикрыться каким-нибудь омоложением состава, издеваясь над Рыбусом. Ему прямо сказали: «Дружок, ты играешь не в той стране, поэтому тебя не приглашаем». С точки зрения отношения к России поступок польской федерации не удивляет. Оно не изменилось. Но вот со своим игроком они поступили некрасиво», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал отстранение Рыбуса.