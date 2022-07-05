Sport24: в «Краснодаре» возобновили переговоры по Ахметову

В «Краснодаре» возобновили переговоры по бывшему полузащитнику ЦСКА и сборной России по футболу Ильзату Ахметову.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

24-летний футболист по окончании сезона-2021/22 стал свободным агентом, после того как его контракт с армейцами подошёл к концу.

Хавбек выступал за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности он провёл в составе красно-синих 104 матча, забил семь мячей, отдал 11 результативных передач и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

28 июня Ахметов покинул расположение «Краснодара».

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал новость о возможном переходе Ахметова в команду.