В «Ахмате» отреагировали на информацию о возможном переходе Ахметова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал новость о возможном переходе в команду бывшего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

«Если Ильзат продолжит карьеру в «Ахмате», мы будем рады. Такого игрока многие клубы будут рады видеть у себя», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

СМИ сообщали, что Ахметов покинул расположение «Краснодара».

24-летний футболист по окончании сезона-2021/22 стал свободным агентом, после того как его контракт с армейцами подошёл к концу.

Хавбек выступал за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности он провёл в составе красно-синих 104 матча, забил семь мячей, отдал 11 результативных передач и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Ранее Айдамиров отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги.