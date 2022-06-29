В «Ахмате» отреагировали на информацию о возможном переходе Ахметова

Короткая ссылка
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал новость о возможном переходе в команду бывшего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.
В «Ахмате» отреагировали на информацию о возможном переходе Ахметова
  • РИА Новости

«Если Ильзат продолжит карьеру в «Ахмате», мы будем рады. Такого игрока многие клубы будут рады видеть у себя», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

СМИ сообщали, что Ахметов покинул расположение «Краснодара».

24-летний футболист по окончании сезона-2021/22 стал свободным агентом, после того как его контракт с армейцами подошёл к концу.

Хавбек выступал за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности он провёл в составе красно-синих 104 матча, забил семь мячей, отдал 11 результативных передач и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Ранее Айдамиров отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить