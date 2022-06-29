Гендиректор «Ахмата»: лично пытался удержать Хачатурянца во главе РПЛ

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хачатурянц проделал очень хорошую работу. Все клубы РПЛ сожалеют, что он ушёл от нас, все хотели, чтобы он остался. Я лично разговаривал с ним, пытался удержать его во главе лиги», — цитирует Айдамирова «РБК Спорт».

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги.

53-летний футбольный функционер стал исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц планирует открыть свою футбольную академию.

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