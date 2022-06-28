Sport24: Ахметов покинул расположение «Краснодара»

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Ильзат Ахметов покинул расположение «Краснодара».
Sport24: Ахметов покинул расположение «Краснодара»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

24-летний футболист по окончании сезона-2021/22 стал свободным агентом, после того как его контракт с армейцами подошёл к концу.

Хавбек выступал за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности он провёл в составе красно-синих 104 матча, забил семь мячей, отдал 11 результативных передач и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что Ахметов в ближайшее время подпишет соглашение с «Краснодаром».

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