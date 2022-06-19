«РБ Спорт»: Ахметов подпишет трёхлетний контракт с «Краснодаром»

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Ильзат Ахметов в ближайшее время подпишет соглашение с «Краснодаром».
«РБ Спорт»: Ахметов подпишет трёхлетний контракт с «Краснодаром»
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ Спорт», хавбек уже находится на базе «быков», а контракт между сторонами будет заключён на три года.

24-летний футболист по окончании сезона-2021/22 стал свободным агентом, после того как его контракт с армейцами подошёл к концу.

Хавбек выступал за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности он провёл в составе красно-синих 104 матча, забил семь мячей, отдал 11 результативных передач и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

В его активе также восемь матчей за сборную России.

Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатил €2 млн за трансфер Даниила Уткина из «Краснодара».

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