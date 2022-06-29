В отсутствие интереса грандов: почему возможный переход Агаларова в «Ахмат» слишком рискованный

Гамид Агаларов в ближайшее время может покинуть «Уфу». На лучшего бомбардира прошедшего сезона РПЛ претендуют сразу несколько клубов, но фаворитом считается «Ахмат». Однако к талантливому нападающему практически не проявляют интереса ведущие клубы страны. Почему игрок основного состава молодёжной сборной России не пользуется повышенным спросом, а переезд в Грозный выглядит сомнительным — в материале RT.

Почему трансфер Агаларова обсуждается

Нападающий «Уфы» стал главным открытием последнего чемпионата России по футболу. В свой дебютный полноценный сезон на высшем уровне Гамид Агаларов наколотил 19 голов и стал лучшим бомбардиром турнира. И что особенно ценно, он добился этого в далеко не самой сильной команде первенства, а следовательно, без топовых партнёров. Чаще других центрфорварду ассистировал Вячеслав Кротов — футболист, оценённый авторитетным порталом Transfermarkt в €500 тыс. и на правах свободного агента перешедший в «Пари НН». Для сравнения: Артём Дзюба львиную долю своих мячей забил с пасов экс-хавбека «Барселоны» Малкома, а Фёдор Смолов — одного из сильнейших атакующих хавбеков станы Рифата Жемалетдинова.

И хотя Агаларов не сумел спасти «Уфу» от вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ), его личные достижения были оценены по достоинству. Он не только был признан лучшим молодым игроком сезона, но чуть было не получил приз как лучший футболист первенства. Гамид получил 68 голосов и лишь на 18 отстал от взявшего верх Клаудиньо. Помимо этого он попал в символическую сборную РПЛ и список «33 лучших футболистов» по версии РФС.

По большому счёту отъезд Агаларова из Уфы считался решённым ещё по ходу чемпионата. Вопрос заключался лишь в том, кто именно заберёт себе голеадора и проявят ли интерес команды из-за рубежа. Но, к удивлению многих, после открытия трансферного окна вокруг его фигуры не возникло ажиотажа, а топ-клубы страны не выстроились в ряд. В итоге борьба за Гамида развернулась между несколькими середняками, что выглядело достаточно странно.

Кто борется за Агаларова

Если верить СМИ, на Агаларова было пятеро претендентов, но более предметный интерес к нему проявляли «Ахмат», «Краснодар» и «Сочи». Также к спору за нападающего мог присоединиться и «Ростов», а «Матч ТВ» сообщал о поступившем игроку предложении от «Пари НН». Однако в Нижнем Новгороде эту информацию опровергли. По словам генерального директора Равиля Измайлова, причиной была высокая сумма трансфера. Изначально говорилось и о готовности некоторых европейских команд пригласить Гамида, но и эти слухи не нашли подтверждения.

А ближе к концу июня стало известно, что фаворитом в борьбе за Агаларова стал «Ахмат». Как отмечает «Чемпионат», клуб достиг прогресса в переговорах как с «Уфой», так и с самим футболистом. Факт переговоров с грозненцами подтвердил и генеральный директор клуба Шамиль Газизов, а это уже говорит о многом. Обычно функционеры предпочитают не распространяться о таком вплоть до подписания сделки.

«У Агаларова несколько вариантов продолжения карьеры. «Ахмат»? Слухи небеспочвенны. Это один из вариантов», — заявил Газизов.

Почему Агаларов не нужен грандам

И хотя интерес к форварду относительно высокий, удивляет практически полное отсутствие топ-клубов среди претендентов. К таковым можно отнести только «Краснодар» и с натяжкой «Сочи», но к этому моменту и они вполне могли отказаться от претензий на Агаларова. Первый клуб дождался возвращения Джона Кордобы и выкупил контракты двух нигерийских нападающих из «Пловдива» — Олакунле Олусегуна и Джонатана Окоронкво, а второй — усилился Владиславом Сарвели. И не факт, что они решат вкладываться в покупку Гамида и тем самым перенасыщать атакующую линию.

Но почему за Гамидом не гоняются другие лидеры Премьер-лиги? В большинстве случаев всё довольно логично и основывается как на укомплектованности их составов, так и на игровых качествах спортсмена. Ещё в середине месяца появилась информация, что «Зенит» не намерен приобретать Агаларова, так как тот не подходит под видение игры Сергея Семака. И это вполне объяснимо. Ещё по ходу прошлого сезона петербуржцы отказались от форварда штрафной и стали делать ставку на вариативность, взаимозаменяемость и постоянные смены позиций в нападении. Да и наличие Ивана Сергеева делает дополнительные траты необоснованными.

Но что с остальными? У «Динамо» и «Спартака» налицо переизбыток исполнителей данного амплуа. У бело-голубых в распоряжении Фёдор Смолов, Константин Тюкавин и Вячеслав Грулёв, у красно-белых — Александр Соболев и Шамар Николсон. И хотя пока сложно сказать, по какой схеме оба коллектива будут играть при новых наставниках, приглашение Агаларова вряд ли является приоритетным. В первую очередь обоим нужно усиливать оборонительную линию и бреши в полузащите, способные образоваться после отъезда некоторых легионеров.

В свою очередь, «Локомотив» также не жалуется на нехватку нападающих. Зимой состав пополнил Вильсон Изидор, а на замену ушедшему в аренду Яну Кухте приобрели Марко Раконьяца. В прошлом сезоне железнодорожники в основном действовали по схеме с одним чистым форвардом и вряд ли будут её менять. Поэтому вопросы вызывает разве что отсутствие интереса у ЦСКА.

Сейчас у Владимира Федотова в распоряжении лишь Антон Заболотный и Адольфо Гайч (будущее Фёдора Чалова под вопросом), но вряд ли можно всецело полагаться на них. Россиянин пропустил суммарно 57 дней в прошлом сезоне из-за травм и забил всего шесть голов во всех турнирах, а аргентинец крайне неудачно провёл аренду в «Уэске».

В чём плюсы и минусы перехода в «Ахмат»

Главный аргумент в пользу переезда в Грозный заключается в обилии игровой практики. В атакующей линии у Агаларова почти не будет серьёзных конкурентов, поэтому место в основе ему практически гарантировано. Побороться с ним за позицию в старте может разве что Мохамед Конате, но, выбирая между ними, Андрей Талалаев наверняка сделает ставку на россиянина. Тот не только на два с половиной года моложе, но и лучше реализует свои моменты. Без учёта пенальти, у Гамида было 9,72 ожидаемого гола в сезоне, а забил он аж 13 мячей. В то время как у сенегальца данное соотношение отрицательное (8,42 — 7).

Помимо прочего, Агаларову наверняка придётся по нраву возможность выступать за «Ахмат». В плане атмосферы уроженцу Махачкалы будет предельно комфортно в Грозном и не придётся привыкать к жизни в мегаполисе вроде Москвы или Санкт-Петербурга. Кроме того, не должно возникнуть и проблем с поддержкой со стороны местных болельщиков.

Однако в этом трансфере существуют и минусы. И главный из них заключается в отсутствии амбиций у «Ахмата». Пусть он уже 14 сезонов выступает в высшем дивизионе страны, но не претендует на медали. В основном грозненцы пребывают во второй восьмёрке, и хотя в 2017 году они сенсационно стали пятыми, больше так высоко не забирались. И учитывая трансферную политику клуба, такие задачи перед ним не ставятся. И это не то, что нужно перспективному нападающему, стремящемуся прогрессировать.

Кроме того, «Ахмат» никогда не славился своим умением развивать молодых игроков. Если оставить за скобками легионеров, то вырастить и отправить на повышение удалось лишь Далера Кузяева. В 2021 год хавбек пришёл из «Нефтехимика» за €300 тыс., а через три с половиной года отправился в «Зенит» за €4 млн. Да, в составе команды ещё были талантливые россияне, впоследствии выходившие на новый уровень. Но тот же Арсен Адамов серьёзно прибавил именно в «Урале», после чего был оценён сине-бело-голубыми в €5 млн, а Резиуан Мирзов — в «Арсенале». К удачным трансферам на выход можно отнести продажу Заурбека Плиева и Владимира Ильина, но оба приходили в коллектив в зрелом возрасте.

Кому пригодился бы Агаларов

По сути, практически идеальным вариантом стал бы переход в ЦСКА. Если Чалов не вернётся, то армейцы останутся с двумя габаритными, но ненадёжными и незабивными нападающими, добиться с которыми результата будет непросто. Кроме того, клуб всегда славился умением развивать юных футболистов и традиционно решает более серьёзные задачи по сравнению с «Ахматом», а также не испытывает проблем с финансами. Таким образом, Агаларов будет вынужден работать в стрессовых условиях, что вполне может поспособствовать его прогрессу.

Более любопытным стал бы и переезд в Самару или Ростов-на-Дону. Да, обе команды не борются за медали чемпионата России, но славятся своей работой с молодёжью. За последние годы «Крылья Советов» стали настоящей кузницей талантов и в этом плане успели составить конкуренцию «Уфе». А после ухода Сарвели освободилось место второго форварда. В свою очередь, сотрудничество с Валерием Карпиным не только принесло бы ценный опыт Агаларову, но и позволило бы ему создать себе плацдарм для будущего попадания в основу сборной России.

В случае ухода Матео Кассьерры открылись бы и дороги в «Сочи». Пусть после прощания Владимира Федотова с тренерским мостиком будущее коллектива стало чуть более туманным — перспективы по-прежнему есть. Южане остаются серебряными призёрами и располагают неплохим подбором футболистов в средней линии, способных помочь Агаларову повторить или даже превзойти собственные показатели в прошедшем сезоне.