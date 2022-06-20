В «Пари НН» заявили, что Агаларов им не по карману

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов объяснил, почему клуб не будет подписывать нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Предложение о трансферном выкупе Агаларова мы не делали. Он хороший футболист, но мы понимаем, что сумма трансфера нам не по карману», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

21-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Ранее в «Пари НН» опровергли информацию о переходе Агаларова в клуб.