В «Пари НН» опровергли информацию о переходе Агаларова в клуб

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов опроверг информацию о переходе в клуб нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Нижний Новгород» не делал предложение о трансфере Агаларова. Об этом вопросов нет», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

21-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Также форвард признан лучшим молодым игроком РПЛ.

Ранее в «Уфе» опровергли информацию о том, что в клуб поступали официальные предложения от европейских клубов по Агаларову.