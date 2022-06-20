Sport24: в «Уфу» не поступало официальных предложений от европейских клубов по Агаларову
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Как сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник, 21-летний нападающий продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).
Также футболист признан лучшим молодым игроком РПЛ.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в клубе определились с будущим Агаларова.