Sport24: в «Уфу» не поступало официальных предложений от европейских клубов по Агаларову

В «Уфе» опровергли информацию о том, что в клуб поступали официальные предложения от европейских клубов по форварду команды Гамиду Агаларову.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник, 21-летний нападающий продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Также футболист признан лучшим молодым игроком РПЛ.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в клубе определились с будущим Агаларова.