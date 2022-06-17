В «Уфе» сообщили, что определились с будущим Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в клубе определились с будущим нападающего Гамида Агаларова.

«Дальнейшая судьба Агаларова в «Уфе»? У нас есть понимание, но сказать не могу, конфиденциальная информация», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Также Агаларов признан лучшим молодым игроком РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не заинтересован в трансфере нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.