Экс-тренер «Уфы» Стукалов: надеюсь, «Ахмат» с Агаларовым войдёт в топ-5 РПЛ

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Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего команды Гамида Агаларова в грозненский футбольный клуб «Ахмат».

«Это плюс, что Гамид будет в РПЛ. Но мне кажется, что он мог быть в других командах, где есть другие цели и задачи. Я не говорю, что «Ахмат» не тот клуб, куда надо идти. Но если он оказался бы в топ-5, было бы более правильно по его заслугам. Надеюсь, что «Ахмат» вместе с Агаларовым войдёт в топ-5 в предстоящем сезоне», — цитирует Стукалова Metaratings.

Он также сомневается, что форварду стоит ждать предложений из Европы, так как время идёт, а Гамид при этом заслуживает права здесь и сейчас выступать в Российской премьер-лиге.

21-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее сообщалось, что «Ахмат» является фаворитом в борьбе за Агаларова.

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