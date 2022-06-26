«Чемпионат»: «Ахмат» является фаворитом в борьбе за Агаларова

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в «Ахмате».

«Ахмат» далеко продвинулся в переговорах с «Уфой» и стороной футболиста. Сейчас грозненский клуб — главный претендент на Агаларова. При этом у Гамида нет вариантов в Европе и в топ-клубах РПЛ», — сообщает источник «Чемпионата».

21-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Также футболист признан лучшим молодым игроком РПЛ.

Ранее в «Пари НН» заявили, что Агаларов им не по карману.