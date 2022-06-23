Акинфеев, Клаудиньо и Агаларов вошли в список 33 лучших футболистов сезона

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) опубликовал список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2021/22.
Акинфеев, Клаудиньо и Агаларов вошли в список 33 лучших футболистов сезона
  • РИА Новости

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов вошли в этот список, сообщает пресс-служба РФС.

В число 11 лучших игроков по позициям вошли вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»), защитники Марио Фернандес (ЦСКА), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Родригао («Сочи») и Дуглас Сантос («Зенит»), полузащитники Малком и Клаудиньо (оба — «Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи») и Арсен Захарян («Динамо»), нападающие Агаларов («Уфа») и Матео Кассьерра («Сочи»).

«Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2020/21. «Сочи» занял второе место, «Динамо» — третье. Московский «Спартак» стал обладателем Кубка страны. Красно-белые встретятся с «Зенитом» в матче за Суперкубок 9 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Кристиан Нобоа признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/22.

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